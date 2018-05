Verkehr

Autofahrer nach Unfall auf der A7 gestorben

02.05.2018, 18:39 Uhr | dpa

Ein Autofahrer ist am Mittwoch nach einem Unfall auf der Autobahn 7 bei Seevetal südlich von Hamburg ums Leben gekommen. Der 48-Jährige fuhr mit seinem Wagen am Vormittag offenbar ungebremst auf ein Stauende auf, wie die Hamburger Polizei mitteilte. Dabei wurde der Wagen kurz hinter der Ausfahrt Fleestedt unter einen Auflieger eines Sattelzugs gedrückt. Die A7 war in Richtung Norden bis etwa 11.40 Uhr gesperrt.