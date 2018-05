Außenhandel

Brexit verunsichert zunehmend hessische Unternehmen

02.05.2018, 18:29 Uhr | dpa

Der geplante Brexit verunsichert zunehmend die hessischen Unternehmen. Fast zwei Drittel (64 Prozent) erwarten bei einem ungeregelten EU-Austritt Großbritanniens ohne Abkommen und Übergangszeit mit Brüssel negative Folgen für ihr Geschäft, zeigt eine neue Studie der Hessen-Agentur der Landesregierung. Im Vorjahr hatte unter den 500 befragten Firmen nur knapp jede zweite (47 Prozent) solche Sorgen vor einem "harten Brexit" geäußert.

Hessen sei vom Brexit besonders betroffen, sagte Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) am Mittwoch in Frankfurt. Großbritannien sei der fünftwichtigste Handelspartner des Bundeslandes, umgekehrt unterhielten rund 350 britische Firmen Standorte in Hessen.

Laut der Studie sind die Sorgen deutlich gewachsen, da die Verhandlungen zwischen Großbritannien und der EU über die künftigen Wirtschaftsbeziehungen stocken. So ist der Anteil der hessischen Unternehmen, die Angst vor einer starken oder sehr starken Entfernung der Briten von Europa haben, von 16 auf 37 Prozent gestiegen. Jede zweite Firma fürchtet mögliche Zollbarrieren, jede vierte schärfere Konkurrenz im Zuge von Steuersenkungen auf der Insel.

"Es ist belastend für Unternehmen und Arbeitnehmer, dass die Wirtschaft zehn Monate vor dem Brexit noch immer nicht weiß, was im Endeffekt auf sie zukommt", sagte Wolfram Wrabetz, Vizepräsident des Hessischen Industrie- und Handelskammertags. Al-Wazir verwies indes auf positive Effekte. So hätten schon 18 Banken entschieden, eine Niederlassung in Hessen zu gründen oder ihre Geschäfte auszuweiten.

Großbritannien verlässt im März 2019 die EU. Danach soll eine knapp zweijährige Übergangsfrist bis Ende 2020 folgen, in der sich praktisch nichts ändert.