Wolfsburgs Fußballerinnen nach 5:0 in Bremen auf Titelkurs

02.05.2018, 19:29 Uhr | dpa

Die Frauen des VfL Wolfsburg haben in der Fußball-Bundesliga den nächsten Schritt zur Titelverteidigung gemacht. Durch das 5:0 (3:0) in einem Nachholspiel am Mittwoch beim SV Werder Bremen hat die Mannschaft von Trainer Stephan Lerch fünf Punkte Vorsprung auf den FC Bayern München, der zudem noch eine Begegnung mehr ausgetragen hat. Die Bremerinnen stehen mit elf Punkten auf Platz neun, zwei Zähler vor dem ersten Abstiegsrang. Zsanett Jakabfi (13. Minute/43./66./87.) mit einem Viererpack und Ella Masar (18.) trafen beim hochverdienten VfL-Sieg.