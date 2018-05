Justiz

Zum zehnten Geburtstag viel Anerkennung

02.05.2018, 20:08 Uhr | dpa

Ein Gericht als "Geburtstagskind": Mit einem Festakt im Kieler Landeshaus hat das schleswig-holsteinische Landesverfassungsgericht am Mittwoch sein zehnjähriges Bestehen gefeiert. Politiker und Juristen würdigten die Arbeit des Gerichtes, das zum 1. Mai 2008 errichtet worden war und mit seinen Urteilen mehrfach tief in die jüngere Landesgeschichte eingegriffen hat. Vor seiner Bildung hatte das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe über alle Verfassungsfragen aus dem Norden entschieden.

Dies habe zum Teil sehr lange gedauert, sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) im Rückblick. Die Entscheidung, ein landeseigenes Gericht zu gründen, sei richtig gewesen. Das Gericht habe viele wichtige und auch knifflige Entscheidungen getroffen.

Zu den wichtigsten bisherigen Urteilen des Landesverfassungsgerichts gehören die Anordnung einer Neuwahl des Landtages (2010), die Bestätigung der Befreiung des SSW von der Fünf-Prozent-Sperrklausel (2013) und die Forderung nach Korrekturen am kommunalen Finanzausgleich (2017). Mit einem klaren Ja beantwortete Regierungschef Günther die Frage, ob es richtig sei, dass Verfassungsrichter direkt Einfluss auf Politik nehmen können.

Landtagspräsident Klaus Schlie (CDU) wertete die Arbeit der Verfassungsrichter als großen Erfolg. Er verwies aber auch darauf, dass das Neuwahl-Urteil von 2010 bis heute kontrovers beurteilt wird. Das damals noch sehr junge Gericht habe mit seiner Entscheidung viel Selbstbewusstsein gezeigt.

Gerichtspräsident Bernhard Flor formulierte zum Festakt einen Wunsch an die Politik: Sie sollte nach seiner Auffassung auch jedem Bürger die Möglichkeit geben, individuelle Verfassungsbeschwerden einzureichen. Dies ist bisher ausgeschlossen. Ansonsten lobte Flor die Landespolitik, weil sie auch bei inhaltlicher Kritik alle Gerichtsentscheidungen respektiert und konsequent umgesetzt habe. Das sei zwar selbstverständlich, aber eben nicht mehr überall, auch nicht in Europa.

Flor lüftete im Landeshaus noch ein Geheimnis: Nicht nur das SSW-Urteil und die Entscheidung zur Rechtmäßigkeit eines Ordnungsrufs im Landtag seien nicht einstimmig gefallen. Das gelte auch für die Frage, in welcher Amtstracht die sieben ehrenamtlich agierenden Richter auftreten. Schließlich sei nach längeren Diskussionen und mehrmals wechselnden Mehrheiten mit 4:3 Stimmen ein blaugraues Outfit beschlossen worden, mit einem Besatz an der Robe aus schwarzem Samt und einem weißen Beffchen am Hals.