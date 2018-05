Kriminalität

Mann schwer am Hals verletzt: Mordkommission ermittelt

02.05.2018, 20:39 Uhr | dpa

Ein 27-Jähriger ist in München schwer am Hals verletzt worden. Nach der Tat am Mittwochnachmittag ermittelt die Mordkommission. Ein 28-jähriger Tatverdächtiger sei wenig später festgenommen worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Ein 49-Jähriger habe das Opfer mit Stich- und Schnittverletzungen in ein Krankenhaus gefahren. Details und Hintergründe für die Tat waren zunächst völlig unklar. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler gibt es Bezüge in die Autohändler-Szene.