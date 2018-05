Auszeichnungen

Kindertagesstätten in Wedel und Maintal gewinnen Kita-Preis

02.05.2018, 21:38 Uhr | dpa

Die Wedeler Kindertagesstätte Hanna Lucas hat den zweiten Platz des Deutschen Kita-Preises erhalten. Die AWO-Kita wurde am Mittwochabend in Berlin mit einem Preisgeld von 10 000 Euro in der Kategorie beste Kita ausgezeichnet. Der erste Platz in dieser Kategorie ging nach Hessen an das Maintaler Familienzentrum Ludwig-Uhland-Straße.

In einem mehrmonatigen Auswahlverfahren konnte sich die Kitas vor einer Experten-Jury gegen 1400 weitere Bewerber durchsetzen. Die Auszeichnung ist eine gemeinsame Initiative des Bundesfamilienministeriums und der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung und wurde in diesem Jahr zum ersten Mal verliehen. Ziel ist es laut Deutscher Kinder- und Jugendstiftung Engagement für gute Qualität in Kitas sichtbar zu machen und zur Nachahmung anzuregen.