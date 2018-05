Fußball

RB Leipzig: Laimer steigt wieder ins Mannschaftstraining ein

02.05.2018, 21:48 Uhr | dpa

RB Leipzigs Mittelfeldspieler Konrad Laimer ist wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Der 20 Jahre alte Österreicher absolvierte am Mittwoch die für 20 Minuten öffentliche Einheit mit dem Team. Laimer hatte sich Anfang April im Viertelfinal-Hinspiel der Europa League gegen Olympique Marseille einen Muskelriss im hinteren linken Oberschenkel zugezogen.

Nach einem Tag trainingsfrei bereiten sich die Sachsen auf ihr letztes Saisonheimspiel in der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den abstiegsbedrohten VfL Wolfsburg vor. Für die Elf von Coach Ralph Hasenhüttl geht es nach vier sieglosen Bundesligaspielen in Serie um wichtige Punkte im Kampf um die Qualifikation für die Europa League. Ob Laimer nach dem Ausfall des rotgesperrten Emil Forsberg schon wieder eine Alternative für das Samstagspiel ist, bleibt abzuwarten.