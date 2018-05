Wirtschaft

Guter Jahresstart für Thüringer Wohnungsbau

25.05.2018, 11:28 Uhr | dpa

Ein Baugerüst an einem Neubau ist zu sehen. Foto: Rolf Vennenbernd/Archiv (Quelle: dpa)

Die ersten drei Monate des Jahres haben Thüringer Zimmerleuten, Maurern und Monteuren ordentlich Umsatz gebracht. Unternehmen im Bauhauptgewerbe erzielten einen Umsatz von rund 344 Millionen Euro, ein Plus von zwölf Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie das Thüringer Landesamt für Statistik am Freitag mitteilte. Vor allem im Bereich Wohnungsbau gab es ein deutliches Plus von 19 Millionen Euro. Im öffentlichen Bereich und im Straßenbau verzeichneten die Firmen dagegen leichte Umsatzeinbußen.

Im Auswertungszeitraum beschäftigten die 300 Betriebe des Bauhauptgewerbes 14 480 Mitarbeiter, 795 mehr als zu Beginn des vergangenen Jahres. Die Statistik berücksichtigt Unternehmen mit 20 oder mehr Mitarbeitern.