Wirtschaft

Emirates will täglich mit A380 nach Dubai fliegen

28.05.2018, 11:48 Uhr | dpa

Die Fluggesellschaft Emirates fliegt Hamburg ab Ende Oktober erstmals täglich mit ihrem Super-Airbus A380 an. Der A380 ist das größte Passagierflugzeug der Welt. Durch den Einsatz der doppelstöckigen Maschine erhöhe sich die Kapazität auf der Strecke zwischen Hamburg und Dubai um 22 Prozent, teilte Emirates am Montag mit. Vom 29. Oktober an soll ein A380 aus Dubai gegen 19 Uhr in Hamburg landen und den Flughafen wieder um 21 Uhr verlassen.