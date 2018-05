Wirtschaft

Freistaat verlängert Nachhaltigkeitsabkommen

30.05.2018, 17:19 Uhr | dpa

Nach 14 Jahren Laufzeit hat Thüringens rot-rot-grüne Landesregierung das Nachhaltigkeitsabkommen mit der Wirtschaft um weitere fünf Jahre verlängert. Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke), Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) und Vertreter der Thüringer Wirtschaftsverbände und der Kammern unterzeichneten am Mittwoch eine entsprechende Vereinbarung, wie die Geschäftsstelle des Nachhaltigkeitsabkommens mitteilte. Die vergangenen Jahre hätten gezeigt, dass das Thema Nachhaltigkeit noch stärker in das Bewusstsein der Unternehmen gerückt sei, wird Ramelow in der Mitteilung zitiert.

An dem Abkommen beteiligen sich den Angaben zufolge sich mehr als 600 Unternehmen. Schirmherr ist Bodo Ramelow. Das Nachhaltigkeitsabkommen versteht sich als Netzwerk, das die Akteure in Fragen des nachhaltigen Wirtschaftens zusammenbringe.