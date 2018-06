Wirtschaft

Unternehmen an der Westküste zufrieden mit Landesregierung

26.06.2018, 14:38 Uhr | dpa

Die Unternehmen im Westen Schleswig-Holsteins sind zufrieden mit dem Regierungsbündnis aus CDU, FDP und Grünen. 44 Prozent der Betriebe schätzt die Leistung der Landesregierung als gut beziehungsweise sehr gut ein, 40 Prozent zumindest als befriedigend. Das ist das Ergebnis einer Umfrage zu einem Jahr Jamaika-Koalition, deren Ergebnisse der Unternehmensverband Unterelbe-Westküste am Dienstag mitteilte.

"Die Performance der Landesregierung stimmt. Wir haben mit Ministerpräsident Daniel Günther deutlich an Einfluss in Berlin gewinnen können", sagte Geschäftsführer Ken Blöcker. "Außerdem haben wir einen Wirtschaftsminister, der nah an den Unternehmen agiert und seinen durchaus begrenzten Spielraum als Landesminister voll ausschöpft. Die Strafzahlungen der Deutschen Bahn bei der desolaten Marschbahnsituation sind hier ein aktuelles Beispiel." Nur knapp 13 Prozent der befragten Unternehmen bewertete die Kieler Koalition mit "ausreichend", zwei Prozent gab die Schulnote 5.

Der Unternehmensverband vertritt nach eigenen Angaben branchenübergreifend rund 400 Firmen mit insgesamt etwa 45 000 Beschäftigten in den Kreisen Dithmarschen, Nordfriesland, Steinburg und Pinneberg sowie der Region Norderstedt. An der Umfrage beteiligten sich 129 Unternehmen.