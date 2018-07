Frankfurt am Main

Busfahrer nach Vollbremsung mit Verletzten vor Gericht

02.07.2018, 01:24 Uhr | dpa

Vor dem Amtsgericht Frankfurt muss sich am heutigen Montag ein Linienbusfahrer verantworten, weil er aus Ärger über lärmende Schulkinder eine plötzliche Vollbremsung ausgelöst haben soll. Die Anklage legt dem 38-Jährigen einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und Körperverletzung zur Last. Der Vorfall ereignete sich im September vergangenen Jahres im Frankfurter Stadtteil Bergen-Enkheim. Da die lauten Schulkinder den Angaben zufolge auf mehrfache Durchsagen des Fahrers nicht reagierten, trat dieser auf die Bremse. Drei Fahrgäste, unter ihnen eine 70-jährige Frau, stürzten zu Boden und verletzten sich. Das Gericht hat vorerst einen Verhandlungstag anberaumt.