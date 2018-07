Viereck

Traktor brennt: Minister erinnert an Löschwasser am Feldrand

02.07.2018, 14:48 Uhr | dpa

Die Serie von Feldbränden geht weiter: Bei Pasewalk ist am Montag ein Traktor mit Mähwerk in Brand geraten. Die Mitarbeiter der Friedberger Grünland GmbH Viereck (Vorpommern-Greifswald) machten nach Angaben der Polizei während der Ernte gerade eine Pause, als sie unter dem Traktor Flammen bemerkten. Das Fahrzeug war nicht mehr zu retten. Der Schaden beträgt rund 200 000 Euro. Im Landkreis Vorpommern-Greifswald brannten einem Polizeisprecher zufolge bereits im Juni bei Erntearbeiten bei Trantow und Jatznick zwei Traktoren im Wert von 124 000 und 180 000 Euro aus. Fünf Feldbrände am Wochenende allein in diesem Landkreis verursachten fast 20 000 Euro Schaden.

Insgesamt registrierte Polizei und Feuerwehr am Wochenende mehr als zehn Feldbrände in Mecklenburg-Vorpommern. Agrarminister Till Backhaus (SPD) appellierte erneut an die Landwirte, Feldbränden vorzubeugen. Sie sollten vor dem Drusch einen Brandschutzstreifen pflügen und Wasserwagen mit ausreichend Löschwasser auf dem Acker bereitstellen. "Die Wartung der Erntemaschinen vor dem Einsatz ist ernst zu nehmen", mahnte der Minister.