Lauenburg Elbe

Radfahrer bei Treppensturz lebensgefährlich verletzt

02.07.2018, 14:56 Uhr | dpa

Ein 31 Jahre alter Radfahrer ist in Lauenburg mit seinem Rad eine steile Treppe hinuntergestürzt. Er zog sich lebensbedrohliche Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Hamburger Krankenhaus geflogen, teilte die Polizei am Montag mit. Der 31-Jährige war nach Erkenntnissen der Polizei am Sonnabend einen stark abschüssigen Gehweg in der Lauenburger Oberstadt hinunter gefahren, der in die Fährtreppe zur Unterstadt mündet. Am Ende des Fußwegs habe er vermutlich die Gewalt über sein Rad verloren und sei die Treppe hinuntergestürzt, sagte eine Sprecherin.