WM-Jubel mit Kalaschnikow: Polizei stoppt Russlandfans

02.07.2018, 15:08 Uhr | dpa

Fans der russischen Fußball-Nationalmannschaft haben den WM-Sieg ihres Teams gegen Spanien nicht nur mit einer Fahne ihres Landes gefeiert, sondern auch mit einem Sturmgewehr. Zeugen war am Sonntagabend ein weißer Mercedes in der Essener Innenstadt aufgefallen, aus dem Waffe und Fahne gehalten worden sein sollen, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Ein Streifenwagenteam habe das Auto gestoppt und die fünf Insassen mit vorgehaltener Schusswaffe aufgefordert, die Hände zu zeigen. Unter ihnen soll ein elf Jahre altes Kind gewesen sein. Die Beamten stellten das Gewehr sicher. Dabei handelt es sich den Angaben zufolge um eine unbrauchbar gemachte Kriegswaffe des Typs AK 47.

Der 39 Jahre alte Besitzer der Kalaschnikow habe angegeben, den Viertelfinaleinzug des russischen Teams bei der Weltmeisterschaft gebührend feiern zu wollen. Den Mann erwartet ein Strafverfahren. Russland hatte sich am Sonntag bei der WM im eigenen Land im Elfmeterschießen gegen Spanien durchgesetzt.