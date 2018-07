Magdeburg

Ex-MP Böhmer: Unions-Streit ist "Rechthaberei"

02.07.2018, 18:50 Uhr | dpa

Der anhaltende Streit zwischen CDU und CSU ist aus Sicht des früheren sachsen-anhaltischen Ministerpräsidenten Wolfgang Böhmer "ein Zeichen von öffentlicher Rechthaberei". Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) habe den Bogen überspannt, sagte der CDU-Politiker aus Wittenberg am Montag dem Sender MDR Sachsen-Anhalt. Seehofer habe durchaus berechtigt auf Probleme hingewiesen. "Aber dass er keine Beweglichkeit zeigt und nur darauf pocht, dass es nach seinem Kopf und Duktus gehen müsste, das ist für mich eher ein psychologisches Problem als ein politisches."

Seit Tagen spitzt sich der Machtkampf zwischen CDU und CSU über die Frage zu, ob Deutschland im Alleingang Asylbewerber an der Grenze zurückweisen soll, die schon in einem anderen EU-Land registriert sind. Bundesinnenminister Horst Seehofer hatte zuletzt in einer internen Sitzung seinen Rücktritt als Minister und CSU-Chef in den Raum gestellt. Am Montag waren neue Gesprächsrunden zur Klärung des Streits angesetzt.

Aus Sicht von Ex-MP Böhmer kann Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) Seehofer nur noch entlassen. "Es geht nicht mehr. Irgendwann kann sich eine Kanzlerin nicht auf dem Kopf rumtanzen lassen." Selbst wenn die CSU die Bundesregierung verlasse, sei das nicht das Ende der Politik in Deutschland. Eine Minderheitsregierung könnte eine ganze Zeit halten, sagte Böhmer. "Aber es ist in dem Sinne eine schwierige Phase, in der wir uns außenpolitisch selbst im Weg stehen."