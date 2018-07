Senftenberg

Quantenchemiker Joachim Sauer ist BTU-Ehrendoktor

02.07.2018, 19:09 Uhr | dpa

Der Quantenchemiker Joachim Sauer hat die Ehrendoktorwürde der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg (BTU) erhalten. Er nahm am Montag die Ehrenpromotion auf dem Campus in Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz) entgegen, wie eine Hochschul-Sprecherin bestätigte. Uni-Präsident Jörg Steinbach übergab demnach die Urkunde und habe betont, dass es in Deutschland nur wenige Wissenschaftler von Sauers Qualität gebe.

Die BTU will mit der Ehrenpromotion vor allem seine Arbeiten rund um die Beschreibung chemischer Reaktionen an Grenzflächen von Festkörpern ehren. Sauer, der mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) verheiratet ist, hat einen persönlichen Bezug zu der Region. Er wurde in Hosena geboren.