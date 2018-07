Mainz

Rheinland-Pfalz: Bilanz über Aktionen gegen Rechts

02.07.2018, 19:12 Uhr | dpa

Demonstranten protestieren in Trier (Rheinland-Pfalz) gegen Rechtsextremismus. Foto: Fredrik von Erichsen/Archiv (Quelle: dpa)

Seit zehn Jahren will die rheinland-pfälzische Landesregierung mit einer Präventionsagentur verstärkt gegen Rechtsextremismus vorgehen. Das Kabinett zieht heute eine Bilanz der Arbeit dieser Einrichtung und der Aktionen gegen Rechtsextremismus für das vergangene Jahr. Die Agentur wurde 2017 umbenannt - inzwischen ist auch der Islamismus ein Schwerpunkt, es geht grundsätzlich um Extremismus. Die Regierungsmitglieder beraten in Mainz auch über den künftigen Umgang mit Unwettern. Starker Regen hatte in einigen Landesteilen heftige Schäden verursacht. Das Land stellte ein Hilfspaket bereit.