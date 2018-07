Hannover

Otte-Kinast: Landwirte sollen etwas über Bienen lernen

02.07.2018, 19:14 Uhr | dpa

Landwirte sollten sich nach Ansicht von Niedersachsens Agrarministerin Barbara Otte-Kinast mehr mit den Lebensbedingungen von Bienen befassen. "Ich wünsche mir, dass jeder Landwirt während seiner Ausbildung etwas über die Wichtigkeit dieses kleinen Nutztieres erfährt", sagte die CDU-Politikerin am Montag bei der Vorstellung von im Garten des Landwirtschaftsministeriums in Hannover gewonnen Honigs.

Das Ministerium verwies darauf, dass es inzwischen 15 000 Hektar Blühstreifen für die Erhaltung der Artenvielfalt in der Landwirtschaft gebe und 3150 Betriebe an dem geförderten Projekt teilnehmen. Seit Einführung der Neuimkerprämie im Jahr 2011 kämen jährlich fast 450 neue Imker mit rund 2000 Völkern hinzu. 2017 flossen 120 000 Euro in diese Maßnahme. Im vergangenen Jahr waren fast 90 000 Völker von den organisierten Imkern gemeldet worden.