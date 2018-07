Kiel

Günther: Asyl-Einigung nicht unzumutbar für die SPD

03.07.2018, 09:54 Uhr | dpa

Als sehr gute Nachricht hat der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther den Kompromiss von CDU und CSU in der Asylpolitik bezeichnet. "Ich bin sehr froh darüber, dass es jetzt endlich eine Einigung gegeben hat", sagte der CDU-Politiker am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. "Für uns als CDU ist es wichtig, dass alles im Rahmen des Erreichten auf europäischer Ebene stattfindet." So werde es keine unabgestimmten nationalen Maßnahmen geben, womit man die Probleme quasi Dritten vor die Füße gekippt hätte.

"Ich glaube, dass man mit diesem Konzept, das dort jetzt entwickelt wurde, auch leben kann", sagte Günther. Wichtig sei, dass die jetzt Transitzentren genannten Einrichtungen an der Grenze ähnliche Anforderungen erfüllen wie die Erstaufnahmeeinrichtungen, die es beispielsweise in Schleswig-Holstein gibt. "Hier kann dann wirklich schnell auf der Grundlage von Vereinbarungen entschieden werden."

Alle sollten jetzt ein gemeinsames Interesse daran haben, dass die Rückführung von Flüchtlingen nach den Dublin-Kriterien innerhalb der Europäischen Union wieder funktioniert, sagte Günther. Das stärke auch das Vertrauen in den Rechtsstaat. "Von daher hoffe ich, dass es jetzt auch auf Bundesebene schnell eine Einigung mit den Sozialdemokraten gibt", sagte Günther. Von ihnen werde nichts Unzumutbares gefordert.