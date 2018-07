Leipzig

DGB Sachsen tritt "Bündnis gegen Wucher" bei

03.07.2018, 10:26 Uhr | dpa

Der DGB Sachsen ist dem bundesweiten "Bündnis gegen Wucher" beigetreten. Wenn Banken, Sparkassen und Versicherer durch systematisches Agieren im Kreditbereich dazu beitrügen, dass Arme noch ärmer würden, könne das nicht hingenommen werden, teilte Sachsens DGB-Chef, Markus Schlimbach, am Dienstag in Leipzig mit. Das Bündnis war im Januar dieses Jahres von der Verbraucherzentrale Sachsen gemeinsam mit anderen Partnern gegründet worden. Es will vor allem gegen überhöhte Kreditzinsen und sinnlose Zusatzversicherungen von Banken vorgehen. Dadurch gerieten Verbraucher immer wieder in die Schuldenfalle, hieß es.