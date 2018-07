Meiningen

Polizeianwärter mit rechtsextremen Tattoos nicht geeignet

03.07.2018, 10:30 Uhr | dpa

Trägt ein Polizeianwärter in Thüringen sichtbare Tätowierungen mit rechtsextremen Symbolen, kann ihn das Land vom Auswahlverfahren für den Polizeidienst ausschließen. Das hat das Verwaltungsgericht in Meiningen (Aktenzeichen: 1 K 457/18 Me) nach eigenen Angaben entschieden. Teile der Tätowierungen würden Anlass dazu bieten, die Pflicht des Klägers zur Verfassungstreue in Frage zu stellen, hieß es am Dienstag zur Begründung. Er sei daher als Anwärter für ein Beamtenverhältnis persönlich ungeeignet. Das Urteil, das bereits am 21. Juni gefällt wurde, ist noch nicht rechtskräftig.