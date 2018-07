Düsseldorf

Hotel angezündet: Angeklagter schweigt zu Mordversuchen

03.07.2018, 10:32 Uhr | dpa

Ein mutmaßlicher Auftrags-Brandstifter steht wegen achtfachen Mordversuchs in Düsseldorf vor Gericht. Beim Prozessauftakt am Landgericht äußerte sich der 29-Jährige am Dienstag nur zu seinem bisherigen Lebensweg und schwieg zu den Tatvorwürfen. Er sei 2014 nach Deutschland gekommen und habe in Düsseldorf bei einer Baufirma gearbeitet. 2015 habe er begonnen, Kokain und Amphetamin zu konsumieren, ließ der Kroate über seinen Anwalt erklären.

Vor eineinhalb Jahren soll er nachts mit einem Komplizen fünf Liter Benzin im Eingangsbereich eines Hotels verschüttet und angezündet haben. "Er nahm den Tod der schlafenden Gäste billigend in Kauf>, sagte Staatsanwältin Britta Zur. Ein Gast habe noch eine Matratze aus dem Fenster geworfen, bevor er hinterher sprang - und sich dennoch die Wirbelsäule gebrochen. Ein weiterer erlitt beim Sprung aus dem ersten Stock leichte Verletzungen.