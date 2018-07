Darmstadt

Letzter Tag des Heinerfestes verläuft ruhig

03.07.2018, 10:34 Uhr | dpa

Das fünftägige Darmstädter Heinerfest ist am Montagabend ohne große Vorkommnisse zu Ende gegangen. Schon nach den ersten vier Tagen bezeichnete die Polizei das diesjährige Fest als eines der friedlichsten überhaupt in den vergangenen Jahren. Am letzten Tag sei es nur zu einem Taschendiebstahl gekommen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Ein 13-jähriger Junge konnte als Täter überführt werden.

Beim Abbau der Verkaufsstände in der Nacht zum Dienstag sind allerdings die Tageseinnahmen eines Verkaufsstandes verschwunden. Der Standbetreiber hatte den Angaben zufolge mehrere tausend Euro in einer Lederumhängetasche in seinen Lastwagen gelegt. Kurze Zeit später bemerkte er, dass die Tasche samt Inhalt und jede Spur vom Dieb fehlte. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in Darmstadt bezeichnete den Festverlauf in seiner Bilanz als friedlich. Bei dem warmen Wetter griffen die Menschen weniger zum Alkohol, fasste Jasper Martus, Einsatzleiter des Sanitätsdienstes, zusammen. Insgesamt gab es 241 Einsätze, davon 47 mit dem Rettungswagen. Die meisten Behandelten hatten "wetterbedingt mit dem Kreislauf Probleme", wie Martus mitteilte.