Potsdam

Mit Bombenentschärfung in Potsdam begonnen

03.07.2018, 12:03 Uhr | dpa

In Potsdam hat die Entschärfung einer 250-Kilogramm-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg begonnen. "Der Sperrkreis ist frei", schrieb die Stadt Potsdam am Dienstag gegen 10.30 Uhr auf Twitter. Der Sprengmeister beginne nun mit der Entschärfung. Nach den bisherigen Planungen sollte die Bombe nicht gesprengt werden müssen, sagte Stadt-Sprecher Jan Brunzlow. Allerdings sei geplant, den Zünder nach Entfernung von der Bombe zu sprengen. "Man könnte dann einen kleinen Knall hören", sagte Brunzlow.

Seit 7.30 Uhr läuft die Evakuierung von mehr als 10 000 Menschen aus Wohnungen, Schulen, Kindergärten und Pflegeheimen sowie dem Freizeitbad Blu. Im Umkreis von 800 Metern um den Fundort im Nuthepark in der Nähe des Hauptbahnhofes darf sich niemand mehr aufhalten. Evakuierungstrupps kontrollierten laut der Stadt Straße für Straße, ob in den Häusern noch Bewohner sind. Vor allem die Evakuierung älterer Menschen aus den drei von der Sperrzone betroffenen Pflegeheimen hatte seine Zeit in Anspruch genommen, berichtete Brunzlow.

Auch der Hauptbahnhof wurde von der Bundespolizei geräumt. Danach wurde der Zugbetrieb vorübergehend eingestellt. Die Regionalbahnen der Linie 1 wurden über Golm von und nach Berlin umgeleitet. Die S-Bahnen fuhren von Babelsberg. Wann die Sperrung aufgehoben wird, konnte nicht genannt werden. Die Bahn geht von einem Ende gegen 14.00 Uhr aus, wie das Unternehmen auf seiner Internetseite schrieb.