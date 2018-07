Bernburg (Saale)

88-Jähriger erschlägt 90 Jahre alten Mitbewohner in Klinik

03.07.2018, 12:08 Uhr | dpa

In der alterspsychiatrischen Abteilung eines Fachklinikums in Bernburg soll ein 88-Jähriger einen zwei Jahre älteren Mitbewohner getötet haben. Die Tat geschah am Dienstag in den frühen Morgenstunden, wie die Polizei in Magdeburg mitteilte. Das 90 Jahre alte Opfer wurde mit einem Gegenstand erschlagen. Weil der mutmaßliche Täter wegen seiner Krankheit haftuntauglich ist, bleibt er weiter im Fachklinikum. Die Polizei ermittelt nun zu den genauen Umständen der Tat und den Motiven, will weitere Details aber nicht nennen.