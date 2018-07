Bernau bei Berlin

Toter bei Garagenbrand bei Berlin entdeckt

03.07.2018, 12:10 Uhr | dpa

Feuerwehrleute haben beim Löschen eines Brandes in einer Garage bei Berlin die Leiche eines 84-Jährigen entdeckt. Ob der Grundstücksbesitzer durch die Flammen starb, ist noch nicht geklärt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Zeugen hatten die Feuerwehr am frühen Morgen zu dem Brand in der Garage in Bernau (Barnim) gerufen. Warum das Feuer ausbrach, muss noch ermittelt werden.