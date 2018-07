Frankfurt am Main

Achtjährige nach Sturz aus Fenster gestorben

03.07.2018, 12:12 Uhr | dpa

Zwei Tage nach dem Sturz aus dem zweiten Stock eines Wohnhauses in Frankfurt ist ein achtjähriges Mädchen gestorben. Das Kind sei am Montag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Achtjährige war am Samstagnachmittag beim Spielen durch ein an dem Fenster angebrachtes Fliegengitter gefallen. Die Polizei geht weiterhin von einem tragischen Unfall aus.