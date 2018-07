Mainz

Rheinland-Pfalz hält an Ausbau erneuerbarer Energien fest

03.07.2018, 16:47 Uhr | dpa

Der gebremste Zuwachs beim Bau neuer Windräder wird nach Einschätzung der Landesregierung von einem höheren Wirkungsgrad ausgeglichen. "Höhere Nabenhöhen und technische Innovationen führen bei modernen Schwachwindanlagen zu einer immer wirtschaftlicher werdenden Stromerzeugung", heißt es in dem am Dienstag in Mainz vorgelegten Energiebericht. Auf diese Weise werde verhindert, dass der stagnierende Zubau zu einem zeitgleichen Einbruch der installierten Leistung führe.

Inzwischen werde die Stromerzeugung in Rheinland-Pfalz nach Zahlen von 2017 zu 48 Prozent mit erneuerbaren Energien abgedeckt, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) nach einer Kabinettsitzung am Dienstag in Mainz. "Das ist deutlich über dem bundesweiten Schnitt, der bei 29 Prozent liegt."

Bis Ende vergangenen Jahres waren in Rheinland-Pfalz 1690 Windräder mit einer installierten Gesamtleistung von 3400 Megawatt am Netz. Relativ hohe Ausbauzahlen gab es noch im Rhein-Hunsrück-Kreis, im Eifelkreis Bitburg-Prüm sowie in den Kreisen Trier-Saarburg und Alzey-Worms. Insgesamt kamen 2017 noch 82 Windenergieanlagen mit einer Leistung von 244,7 Megawatt neu hinzu.

Der Ausbau der erneuerbaren Energien werde auch in den kommenden Jahren wesentlich vom Ausbau der Windenergie und der Stromerzeugung aus Sonnenenergie getragen, heißt es in dem alle zwei Jahre erscheinenden Energiebericht.