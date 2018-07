Hannover

Handballer Kastening verlängert beim TSV Hannover-Burgdorf

03.07.2018, 16:56 Uhr | dpa

Handball-Bundesligist TSV Hannover-Burgdorf hat den Vertrag mit Timo Kastening vorzeitig bis zum 30. Juni 2021 verlängert. Dies gab der Club am Dienstag bekannt. Der 23 Jahre alte Linkshänder besaß bei den Niedersachsen ursprünglich noch einen Kontrakt bis 2019. "Er hat sich kontinuierlich verbessert, ist aber bei weitem noch nicht am Ende seines Leistungspotentials angekommen. Es ist eine Win-win-Situation für alle Beteiligten", wird Trainer Carlos Ortega in einer Vereinsmitteilung zitiert. Kastening spielt seit 2008 für Hannover-Burgdorf.