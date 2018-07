Berlin

Füchse-Test gegen Japanische Nationalmannschaft in Potsdam

03.07.2018, 16:56 Uhr | dpa

In einem Blitzturnier bei der Saisoneröffnung des Vfl Potsdam trifft der Handball-Bundesligist Füchse Berlin am 3. August im Luftschiffhafen auf die Japanische Nationalmannschaft. Die Füchse feiern dabei ein Wiedersehen mit ihrem ehemaligen Coach Dagur Sigurdsson, der jetzt die Japaner trainiert.

"Eine Saisoneröffnung zusammen mit meinen Füchse- und VfL-Freunden in der MBS Arena - besser geht es eigentlich nicht. Ich freue mich sehr, meiner Nationalmannschaft Potsdam und Berlin zu zeigen und in weiteren Testspielen den deutschen Handball vor Ort erleben zu können", sagte Sigurdsson in einer Pressemitteilung des Vfl Potsdam.