Hamburg

Udo Lindenberg zieht den Stecker: Unplugged auf Kampnagel

04.07.2018, 06:42 Uhr | dpa

Rockmusiker Udo Lindenberg quartiert sich auf Kampnagel ein: Für drei Abende hintereinander verlegt der 72-Jährige von Mittwoch an seine Panikzentrale in die Hamburger Kulturfabrik, um das Album "MTV Unplugged 2" aufzunehmen. Von Lindenbergs erster "MTV Unplugged"-Ausgabe "Live aus dem Atlantic" (2011) waren mehr als 1,2 Millionen Einheiten verkauft worden. Auch damals diente Kampnagel als Kulisse für die Show in intimer Atmosphäre und ohne bombastische Verstärkung.

Um Ticketkäufe für die Generalprobe und zwei Shows konnten sich Interessierte nur bewerben. Insgesamt 1500 Karten standen zur Verfügung - 45 000 Fans wollten sie haben, wie die Agentur Lanz Unlimited mitteilte. Auf der Bühne mit an Bord seien "erstklassige Musiker, hochkarätige internationale und nationale Gäste sowie Mitglieder des renommierten NDR Elbphilharmonie Orchesters", hieß es in einer Mitteilung. Der Konzertmitschnitt erscheint im Frühjahr 2019 bei Warner Music/Dolce Rita Recordings.

Drei Jahre vor seinem Unplugged-Einstand hatte Lindenberg mit "Stark wie Zwei" ein erfolgreiches Comeback gefeiert. Es folgten große Hallentourneen, das eigene Musical "Hinterm Horizont", die erste Stadiontournee seines Lebens und die Eröffnung der "Panik City" auf der Reeperbahn. Ein neues Studioalbum hatte der Rockmusiker 2016 kurz vor seinem 70. Geburtstag herausgebracht: Mit "Stärker als die Zeit" platzierte er sich erneut an der Spitze der Charts.

Im nächsten Jahr will der Musiker vom 31. Mai an auf große Hallentour gehen, in seiner Wahl-Heimat Hamburg stehen gleich zwei Konzerte an.