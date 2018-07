Berlin

Fotofahndung zu Bahn-Angriff: Drei Verdächtige stellen sich

04.07.2018, 07:21 Uhr | dpa

Mehrere Monate nach einem Angriff in einer Berliner U-Bahnstation haben sich drei Verdächtige bei der Polizei gestellt. Die drei Männer sollen im April einen 17-Jährigen in Berlin-Charlottenburg attackiert und verletzt haben. Am Dienstag war mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach den drei zunächst unbekannten Männern gesucht worden. Noch am gleichen Tag hätten sich die 18, 19 und 21 Jahren alten Verdächtigen gestellt, teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit. Nachdem die polizeilichen Maßnahmen abgeschlossen waren, wurden die Männer wieder entlassen. Ihnen droht nun ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.

Am 7. April war der 17-Jährige von drei Männern im U-Bahnhof Zoologischer Garten aus bisher ungeklärten Gründen mit Fäusten attackiert und verletzt worden. Der Jugendliche ging nach mehreren Schlägen zu Boden. Er musste wegen des Verdachts auf einen Nasenbeinbruch in ein Krankenhaus gebracht werden.