Coswig

Etwa 60 Hektar Acker- und Waldfläche bei Coswig in Brand

04.07.2018, 07:52 Uhr | dpa

Rund 60 Hektar Acker- und Waldfläche stehen im Landkreis Wittenberg seit dem späten Dienstagnachmittag in Brand. Das Feuer sei aus zunächst ungeklärter Ursache an einer Kreisstraße bei Coswig ausgebrochen, sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwoch. Die Löscharbeiten dauerten den Angaben nach in den Morgenstunden noch an.

Insgesamt sollten 14 Feuerwehren aus dem Landkreis Wittenberg, 6 Feuerwehren aus Brandenburg und die Berufsfeuerwehr aus Magdeburg an dem Einsatz beteiligt gewesen sein. Auch ein Löschhubschrauber der Bundeswehr und das Technische Hilfswerk seien vor Ort gewesen, sagte der Sprecher. Zuvor hatten mehrere Medien über den Brand berichtet.

Wegen eines Böschungsbrands war schon die Autobahn 9 zwischen den Anschlussstellen Dessau-Ost und Coswig in Fahrtrichtung Berlin am Dienstagabend für mehrere Stunden gesperrt worden. Bei den zwei Bränden habe es sich aber um unterschiedliche Einsätze gehandelt, sagte der Sprecher.