1. FC Magdeburg beginnt Zweitliga-Saison zweimal sonntags

04.07.2018, 11:49 Uhr | dpa

Aufsteiger 1. FC Magdeburg beginnt die Debüt-Saison in der 2. Fußball-Bundesliga mit zwei Sonntagspielen. Wie die Deutsche Fußball-Liga am Mittwoch bekannt gab, empfängt das Team von Trainer Jens Härtel den FC St. Pauli zum Saisonstart am 5. August, 15.30 Uhr. Eine Woche später am 12. August sind die Magdeburger um 15.30 Uhr zum ersten Ost-Duell beim FC Erzgebirge Aue zu Gast.