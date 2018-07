Halberstadt

Kita in Halberstadt wird für 1,6 Millionen Euro saniert

04.07.2018, 11:56 Uhr | dpa

Die Kindertagesstätte "Waldblick" in Halberstadt wird für mehr als 1,6 Millionen Euro saniert. Die Einrichtung mit rund 120 betreuten Kindern wird umweltfreundlich umgebaut, wie das Finanzministerium am Mittwoch mitteilte. So sollen Fenster, Dach und Böden erneuert werden. Zudem gibt es eine moderne Heizung sowie eine Solaranlage und energiesparende LED-Beleuchtung. Außerdem sei der Einbau eines behindertengerechten Fahrstuhls geplant. Knapp zwei Drittel der Umbaukosten schießt das Land über das Förderprogramm "Stark III" zu. Am Mittwoch übergab Staatssekretär Klaus Klang den entsprechenden Bescheid.

Das Förder-Programm für die energetische Sanierung endet nach vier Jahren. In einer dritten Runde konnten Kommunen bis zum Frühjahr noch einmal Projekte anmelden. In den ersten beiden Runden wurden Investitionen mit einem Volumen von 260 Millionen Euro bewilligt.