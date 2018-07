Feuer in leerem Fabrikgebäude

Zeuge beobachtet zwei verdächtige Jungen

04.07.2018, 15:19 Uhr | nhr, t-online.de

Am Dienstagabend brannte ein Dachstuhl in einem leeren Fabrikgebäude. Ein Zeuge hat zwei Jungen beobachtet, die das Gelände fluchtartig verlassen haben.

Nachdem am Dienstagabend ein leerstehendes Fabrikgebäude in der Straße Unterdörnen gebrannt hatte, meldete sich ein Zeuge bei der Polizei. Er gab an, zwei Jungen im Alter zwischen 12 und 14 Jahren dabei beobachtet zu haben, wie sie das Gelände verlassen haben und in Richtung der Wasserstraße davon liefen. Beide sollen blond gewesen sein. Nun sucht die Polizei nach weiteren Zeugen.

Gegen 17.05 Uhr meldete ein Anrufer der Polizei das Feuer. Als Polizei und Feuerwehr eintrafen, brannte der komplette Dachstuhl. Für die Löscharbeiten wurde die Straße Unterdörnen zeitweise gesperrt.