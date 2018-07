Berlin

Unternehmen klagen über zunehmende Diebstähle auf Baustellen

04.07.2018, 15:28 Uhr | dpa

Diebe machen Bauunternehmen in Berlin nach Branchenangaben immer mehr zu schaffen. Dabei fallen nicht nur gestohlene Maschinen und Material ins Gewicht, sondern auch Einbruchschäden an Gebäuden und Zäunen, Ausfallzeiten sowie Personal- und Anwaltskosten. Insgesamt kommt der Bauindustrieverband Berlin-Brandenburg so auf eine Summe von 60 Millionen Euro für das vergangene Jahr. "Diebstähle auf Baustellen stellen ein erhebliches Problem für die Berliner Baubranche dar", sagte Hauptgeschäftsführer Robert Momberg am Mittwoch.

Die Zahl der Diebstähle stieg demnach um knapp 12 Prozent auf 2271 - nur 145 konnten demnach aufgeklärt werden. Immer häufiger dringen die Täter gewaltsam und bewaffnet auf Baustellen und in Rohbauten ein, wie der Verband betonte. Er sieht organisierte Banden am Werk.