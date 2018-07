Harzgerode

Technischer Defekt hat Feuer in Gasthof ausgelöst

04.07.2018, 15:32 Uhr | dpa

Ein technischer Defekt am Netzteil eines Röhrenfernsehers hat den verheerenden Brand im historischen Gasthof in Mägdesprung im Harz ausgelöst. Das sei das Ergebnis der Brandursachenermittler, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch in Halberstadt. Das alte Fernsehgerät habe länger auf Standby gestanden, dabei habe sich das Netzteil überhitzt. Das Fachwerkhaus war in der Nacht zum Montag niedergebrannt. Durch die starke Hitze und die Löscharbeiten stürzte das Gebäude teilweise ein. Es wurde niemand verletzt.