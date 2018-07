Michelbach (Westerwald)

Zug kracht in Auto - niemand verletzt

04.07.2018, 18:36 Uhr | dpa

An einem unbeschrankten Bahnübergang in Michelbach im Westerwald ist ein Zug in ein Auto gekracht. Der Fahrer des Wagens habe am Mittwoch den herannahenden Zug der Hessischen Landesbahn übersehen, teilte die Polizei in Koblenz mit. Bei dem Zusammenstoß sei niemand verletzt worden. Polizei und Rettungskräfte waren den Angaben zufolge im Einsatz. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.