Saarbrücken

Habermas: Deutschland mauert bei Ausbau der Eurozone

04.07.2018, 20:20 Uhr | dpa

Der Philosoph und Soziologe Jürgen Habermas (89) hat die deutsche Europa-Politik scharf kritisiert. "Ich kann mir nicht erklären, warum die deutsche Regierung glaubt, die Partner zur Gemeinsamkeit in Fragen der für uns wichtigen Flüchtlings-, Außen- und Außenhandelspolitik gewinnen zu können, während sie gleichzeitig in der zentralen Überlebensfrage des politischen Ausbaus der Eurozone mauert", sagte Habermas bei der Entgegennahme des Großen Deutsch-Französischen Medienpreises am Mittwoch in Berlin.

Habermas, der für sein Engagement für ein demokratisches Europa ausgezeichnet wurde, lobte die Vorschläge des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron, die Währungsunion zur politischen Union auszubauen. "Ihn zeichnet der Mut zu einer gestaltenden Politik aus." Dieser Mut fehle in den übrigen Mitgliedsstaaten. Gerade der Rechtspopulismus gehe auf die Wahrnehmung zurück, dass der EU der Wille fehle, handlungsfähig zu werden. "Stattdessen versinken die politischen Eliten im Sog eines kleinmütigen, demoskopisch gesteuerten Opportunismus kurzfristiger Machterhaltung", sagte Habermas.

In einem Brief zur Preisverleihung würdigte Macron den Philosophen als unermüdlichen Aufklärer. In einer Zeit, in der Europa zu zerreißen drohe, sei seine Stimme wichtiger und kostbarer denn je. Außenminister Heiko Maas (SPD) nannte Habermas in seiner Laudatio einen der größten Intellektuellen unserer Zeit.

Der Preis wurde 1983 vom Saarländischen Rundfunk ins Leben gerufen. Partner sind unter anderem das ZDF, Arte, Deutschlandradio, die "Saarbrücker Zeitung" sowie France Télévisions und Radio France. Preisträger waren unter anderem Volker Schlöndorff und Helmut Schmidt.