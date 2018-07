Storkow (Mark)

Feld- und Waldbrand in Storkow: Rund 100 Hektar brennen

05.07.2018, 00:03 Uhr | dpa

Dicke Rauchwolken überall: Rund 100 Hektar Wald und Feld haben sich am Mittwoch in Storkow (Oder-Spree) entzündet. Die Feuerwehr war mit 40 Fahrzeugen vor Ort und versuchte, den Brand im Ortsteil Limsdorf unter Kontrolle zu bekommen, wie eine Sprecherin der Regionalleitstelle Oderland sagte. Auch am späten Abend war der Brand noch nicht gelöscht. Die Feuerwehr habe noch einmal Schläuche nachgefordert, sagte ein Sprecher der Leitstelle.

Am frühen Abend hieß es, dass sich der Brand nicht weiter ausgebreitet habe. Am Nachmittag standen laut Feuerwehr zunächst noch 30 Hektar in Flammen. Der Brand war vom Feld auf den Wald gezogen. Zur Brandursache konnten die Behörden noch keine Angaben machen.

Das Feuer wurde gegen 13.00 Uhr gemeldet. Wegen der Löscharbeiten musste die Landstraße 42 beidseitig gesperrt werden. Autofahrer wurden gebeten, den Brand an der Limsdorfer Dorfstraße weiträumig zu umfahren.

Bereits am Dienstag hatte es in Brandenburg fünf kleinere Waldbrände gegeben. Bei Erntearbeiten komme es laut Umweltministerium im ganzen Land auch zu zahlreichen Feldbränden, die manchmal auf angrenzende Wälder übergreifen. Derzeit gilt in allen Landkreisen wegen der warmen Temperaturen die höchste Waldbrandgefahr. Da laut dem Deutschen Wetterdienst kein Regen zu erwarten ist, sollte es auch in den kommenden Tagen bei der Warnstufe 5 bleiben.

Auf seiner Internetseite ruft das Umweltamt dazu auf, alles zu unterlassen, das einen Waldbrand auslösen könnte. Schon kleinste Funken könnten eine Katastrophe verursachen.