Jena

Kulturarena Jena startet mit Theaterspektakel "Titanic"

05.07.2018, 00:21 Uhr | dpa

Mit der ausverkauften Auftaktveranstaltung "Titanic" startet die Kulturarena Jena heute in ihre diesjährige Saison. Die beiden kubanischen Autoren Marcos Díaz und Rogelio Orizondo haben sich die Geschichte der Schiffskatastrophe und den Film des Regisseurs James Camerons als Vorlage für ihre Bühnenumsetzung des Stoffs vorgenommen. In ihrer Inszenierung kommt die "Titanic" aus der Zukunft und bietet den Reisenden eine Art Dating-Börse zu Wasser an. Bis zum 19. August schließen sich zahlreiche Konzerte, Filme und Theateraufführungen vor allem auf dem Theatervorplatz der Stadt an.