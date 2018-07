Leipzig

RB Leipzig beginnt mit Leistungsdiagnostik

05.07.2018, 00:27 Uhr | dpa

Bei Fußball-Bundesligist RB Leipzig kommt wieder Leben in das Trainingszentrum. Heute startet der Club die traditionelle Leistungsdiagnostik vor dem Trainingsauftakt. Innerhalb von drei Tagen muss das Team, bei dem die WM-Teilnehmer Timo Werner, Emil Forsberg, Yussuf Poulsen und Yvon Mvogo noch fehlen, seinen Fitnesszustand in einer Ausdauerdiagnostik und sportmedizinischen Untersuchungen nachweisen. Mit dabei sind bislang die drei Neuzugänge Marcelo Saracchi aus Urguay, Nordie Mukiele aus Frankreich und der Brasilianer Matheus Cunha. Am Montag erfolgt der offizielle Trainingsstart in Vorbereitung auf die neue Saison. Wer dann die Mannschaft als verantwortlicher Trainer führt, ist weiter offen. Bis zum Mittwoch gab es von RB-Seite noch keine Antwort auf die Frage, wer der Nachfolger von Ralph Hasenhüttl wird.