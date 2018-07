Hamburg

Pferde im Teich: Seejagdrennen auf der Horner Galopprennbahn

05.07.2018, 00:37 Uhr | dpa

Hamburg (dpa/lno) – Elf Rennen stehen heute auf der Galopprennbahn in Hamburg-Horn auf dem Programm. Erstmals in der Geschichte der Derby-Woche gibt es am Vormittag fünf Rennen. Im zweiten Veranstaltungsteil am Nachmittag und frühen Abend folgen sechs weitere Starts. Der mit 55 000 Euro dotierte Große Preis von Lotto Hamburg ist das am hochwertigsten besetzte Rennen des Tages. Zu den Favoriten des 2000 Meter langen Rennens gehören Va Bank mit Jockey Eduardo Pedroza und Vorjahressieger Matchwinner, der von Fabian Xaver Weißmeier gesattelt wird.

Besonders interessant für die Zuschauer wird das Seejagdrennen, bei dem die Pferde auch durch einen Teich auf der Rennbahn schwimmen müssen. Für das 3600 Meter lange und mit 14 000 Euro dotierte Rennen sind bislang acht Pferde aus vier Ländern genannt. Favorit ist der Wallach Aufsteiger. Besitzer sind der Kölner Rennvereinspräsident Eckhard Sauren und Timo Horn, Torwart des Fußball-Zweitligisten 1. FC Köln. Der Start erfolgt um 20.00 Uhr.