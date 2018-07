Duisburg

Stahlkocher von Thyssenkrupp werden über Fusion informiert

05.07.2018, 00:54 Uhr | dpa

Die Stahlarbeiter von Thyssenkrupp in Duisburg werden heute über Einzelheiten der beschlossenen Stahlfusion mit dem Konkurrenten Tata informiert. Der Betriebsrat hat zu Betriebsversammlungen (ab 9.00 Uhr) eingeladen. Auch der Vorstand der Stahlsparte von Thyssenkrupp wird an den Treffen teilnehmen. In Duisburg sind bei Thyssenkrupp rund 13 000 Menschen beschäftigt.

Thyssenkrupp und Tata wollen Europas zweitgrößten Stahlkonzern mit Werken in Deutschland, Großbritannien und den Niederlanden schmieden. Durch die Fusion sollen in den kommenden Jahren voraussichtlich bis zu 2000 Stellen in der Verwaltung und möglicherweise bis zu 2000 Stellen in der Produktion wegfallen. Der Abbau soll in etwa zu gleichen Teilen bei Thyssenkrupp und Tata erfolgen. Die deutschen Stahlkocher haben eine Beschäftigungsgarantie bis zum 30. September 2026 sowie eine langfristige Standortsicherung erhalten.