Coswig

Feuerwehreinsatz nach Waldbrand im Fläming dauert an

05.07.2018, 07:03 Uhr | dpa

Die Arbeiten der Feuerwehr nach dem großen Waldbrand in Fläming sind auch am Donnerstagmorgen noch nicht abgeschlossen. Zur Absicherung der Brandstelle seien noch Kameraden vor Ort, sagte eine Sprecherin der Feuerwehr am frühen Morgen. Rund 80 Hektar hatten auf einem Feld nahe des Coswiger Ortsteils Serno gebrannt. Das entspricht einer Fläche von mehr als 100 Fußballfeldern. Das Feuer nahe der Grenze zu Brandenburg war am späten Dienstagnachmittag aus bislang ungeklärter Ursache ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr könnten Mäharbeiten der Auslöser gewesen sein. Es handelt sich um das größte Feuer dieser Art seit 18 Jahren.