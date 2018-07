Poppendorf

400 Heuballen verbrennen: Verdacht auf Brandstiftung

05.07.2018, 07:08 Uhr | dpa

Bei einem Feuer in Poppendorf (Landkreis Rostock) sind rund 400 Heuballen verbrannt. Die Ermittler gehen von Brandstiftung aus, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Dass die Ballen, die mit Planen abgedeckt waren, sich am Mittwoch selbst entzündeten, werde ausgeschlossen. Es entstand ein Schaden in Höhe von 25 000 Euro. Menschen oder Gebäude kamen demnach nicht zu Schaden.