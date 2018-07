Berlin

Unbekannte setzen Transporter in Brand

05.07.2018, 07:22 Uhr | dpa

Unbekannte haben in Berlin-Lichtenberg einen Transporter in Brand. Wie die Polizei mitteilte, brannte das Auto in der Altenhofer Straße am frühen Donnerstagmorgen komplett aus. Die Ermittler gehen von Brandstiftung aus.