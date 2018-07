Bad Zwischenahn

Auto zwingt Regionalexpress zur Notbremsung

05.07.2018, 09:32 Uhr | dpa

Mit einem waghalsigen Manöver hat ein Autofahrer einen Regionalexpress im Ammerland zur Notbremsung gezwungen. Der Zug war am Mittwochabend auf der Fahrt von Oldenburg nach Leer unterwegs, als ein Auto die geschlossenen Halbschranken bei Bad Zwischenahn umfuhr. Der 56 Jahre alte Lokführer gab nach Polizeiangaben vom Donnerstag Warnsignale ab und leitete eine Schnellbremsung ein. Reisende kamen dabei nicht zu Schaden, der Lokführer musste jedoch in Leer abgelöst werden. Die Polizei ermittelt jetzt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr gegen den unbekannten Autofahrer.